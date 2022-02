Mario Biondi: "Cancello il mio concerto a Mosca"

La comunità musicale si mobilità per manifestare la propria solidarietà all'Ucraina nel conflitto con la Russia.

E gli italiani non stanno a guardare. Mario Biondi, soulman siciliano amatissimo fuori dai confini nazionali, il prossimo 5 marzo darà il via al suo nuovo tour internazionale, che però non farà tappa in Russia. La data in programma l'8 marzo sul palco del Ritz Carlton di Mosca è stata cancellata, come spiega la voce di "This is what you are" sui suoi canali social ufficiali: "Nella giornata di ieri abbiamo deciso di cancellare il concerto previsto a Mosca il prossimo 8 marzo. Esprimo tutta la mia vicinanza al popolo ucraino che tante volte ho incontrato ai miei concerti proprio nelle città che in questi giorni stanno conoscendo l'orrore della guerra. La musica è intrinsicamente messaggera di pace e bellezza e non possiamo accettare quello che sta accadendo". .

Da Elton John a Madonna, passando per le russe Pussy Riot, più volte arrestate a Mosca perché considerate "agenti segrete straniere" e Stevie Nicks: sono tanti gli artisti internazionali, di tutti i generi, a protestare sui social contro la decisione del governo Russo di attaccare Kiev e a sensibilizzare i propri fan sulla crisi tra Ucraina e Russia.

Elton John

Mr. "Crocodile rock" si dice devastato dalle notizie che stanno arrivando in queste ore, in questi giorni da Kiev. Ricordando il loro della sua Elton John AIDS Foundation, il cantautore britannico scrive, condividendo la foto di una bandiera dell'Ucraina:

Siamo affranti, sconvolti nel vedere svolgersi questo conflitto. Siamo vicini al popolo ucraino, che non merita di vivere questo incubo. Durante questo momento devastante sosteniamo l'importanza di porre fine alla violenza e alla sofferenza in Ucraina, in modo che gli aiuti umanitari possano raggiungere coloro che ne hanno bisogno.

Madonna

Madonna sceglie parole più dure: "L'assurda e avida invasione dell'Ucraina da parte della Russia deve essere fermata. Putin ha violato ogni diritto umanitario. Non ha motivo di chiedere la cancellazione dell'Ucraina. Siamo con te, Presidente Zelensky. Preghiamo per te e per il tuo paese. Che Dio benedica tutti voi". La Regina del Pop ha condiviso, insieme al post, un remix della sua "Sorry", con un video in cui le immagini del videoclip si alternano a quelle dei bombardamenti in Ucraina, a foto di Hitler e a foto di Putin (ad un certo punto la popstar mostra anche il dito medio).

Stevie Nicks

L'ex voce dei Fleetwood Mac ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale una vera e propria lettera: "Io e un mio amiuco abbiamo mandato un messaggio a una signora in Ucraina che ci ha mandato un bellissimo box dipinto a mano, per ringraziarla ancora per il dono e per sapere come stesse, dopo aver visto le immagini di quello che sta succedendo. Ci ha risposto subito, dicendoci che stava ancora a casa e che stava bene. Qualche ora dopo ci ha mandato un altro messaggio, dicendoci che stava cercando di fuggire. Posso dire di conoscere una persona, una persona innocente, che non è più libera. Sto piangendo. Mia madre dopo l'11 settembre mi disse: non dimenticare ciò per cui io e tuo padre abbiamo combattuto. È meglio che non sia qui a vedere tutto questo, lei". Poi, l'affondo rivolto a Putin:

È Hitler che torna a perseguitarci. In poche ore, un intero paese è stato invaso. Come ha potuto. Amore e preghiere per la popolazione ucraina.

Pussy Riot

Nadezhda Tolokonnikova delle Pussy Riot ha lanciato una nuova società che venderà NFT per supportare i soccorsi in Ucraina. Battezzata Ukraine DAO, la società della Tolokonnikova venderà NFT per supportare i cittadini ucraini. All'inizio di quest'anno, Tolokonnikova e la sua compagna di band dei Pussy Riot Nika Nikulshina erano state etichettate come "agenti stranieri" dal governo russo.