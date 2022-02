Ben Stiller ha quasi realizzato un film sui Rolling Stones con Brad Pitt

Erano i primi anni Novanta e Ben Stiller era protagonista di una serie comica americana a lui intitolata, andata in onda prima su MTV e poi su Fox, quando l’attore è stato contattato da un produttore con l’idea di realizzare un film sui Rolling Stones che avrebbe dovuto vedere come interpreti principali lo stesso comico e Brad Pitt. Il progetto, però, ottenne il beneplacito del solo Mick Jagger e Stiller non riuscì a convincere gli altri componenti della band britannica che il lungometraggio valeva il loro tempo.

A raccontarlo è stato lo stesso Ben Stiller durante un’intervista rilasciata a Howard Stern su SiriusXM, in cui la star di Hollywood ha spiegato che il film lo avrebbe dovuto vedere coinvolto insieme a Pitt nei panni di alcuni super fan degli Stones, soliti a scatenarsi e a fare altre cose sconsiderate ai concerti del gruppo. Secondo quanto narrato ai microfoni dell'Howard Stern Show da Stiller, il quale ha definito Mick Jagger “un vero uomo del cinema” dal momento che il frontman dei Rolling Stones è apparso in diverse pellicole nel corso della sua carriera, il progetto prevedeva la realizzazione di un film-concerto con momenti di commedia frammezzati con immagini live della band. “Il problema era che dovevamo proporre l’idea ai Rolling Stones”, ha spiegato Ben Stiller a Howard Stern: “Mick era favorevole all’idea ma poi ci ha detto di dover convincere anche gli altri”.

Per Stiller, il momento giusto per sottoporre alla formazione di "Sympathy for the devil” l’idea del film e provare a convincere il gruppo a realizzarlo è arrivato nei primi anni ’90 quando i Rolling Stones si trovavano a Toronto e stavano facendo delle prove in una palestra femminile.

Come raccontato dall’attore, Ben Stiller e il suo collaboratore Judd Apatow sono stati invitati ad assistere alle prove prima di presentare il progetto ai compagni di Mick Jagger. La proposta non ha avuto successo tra gli Stones e, a distanza di tempo, il comico ha ammesso che forse è meglio che sia andata così. "L'idea probabilmente non avrebbe funzionato, perché le persone avrebbero semplicemente voluto vedere un film di un concerto dei Rolling Stones", ha confessato Stiller a Stern: "Vuoi vedere una commedia? Guardi una commedia. Vuoi vedere un film su un concerto? Guardi un film su un concerto”.