Concerti, Pineapple Thief: prende il via dall'Italia il tour europeo

I Pineapple Thief hanno dato il via ieri sera, dal Live Club di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano, alla seconda parte del loro 'Versions of the truth european tour 2022' a supporto del loro ultimo album “Versions of the truth” pubblicato nel settembre 2020, il terzo con l'ausilio di Gavin Harrison (Porcupine Tree e King Crimson) alla batteria.

Il leader della prog band britannica Bruce Soord commenta con entusiasmo la possibilità di suonare in concerto: "Il nostro recente tour in Europa ci ha ricordato quanto sia bello suonare dal vivo di fronte a persone in carne e ossa, finalmente. Siamo stati una delle prime band ad avventurarci di nuovo in Europa, lo si poteva percepire dall'energia del numeroso pubblico. È stato molto speciale. Ora sappiamo che si può fare”.

I Pineapple Thief hanno dedicato all'Italia quattro appuntamenti. Oltre a quello di Trezzo sull'Adda, questa sera la band si esibirà al New Age di Roncade, per proseguire poi domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma e, infine, al Viper Theatre di Firenze.

Calendario:

23.2.22 Trezzo sull'Adda (Milano) (IT) - Live Club

24.2.22 Roncade - Treviso (IT) - New Age

25.2.22 Roma (IT) - Auditorium Parco della Musica

26.2.22 Firenze (IT) - Viper Theatre

27.2.22 Aarau (CH) - KIFF

1.3.22 Barcelona (ES) - La Nau

2.3.22 Madrid (ES) - Caracol

3.3.22 Toulouse (FR) - Metronum

5.3.22 Zoetermeer (NL) - Boerderij

6.3.22 Zoetermeer (NL) - Boerderij

9.3.22 Oberhausen (DE) - Turbinenhalle 2

10.3.22 Aschaffenburg (DE) - Colos Saal

11.3.22 Dresden (DE) - Tante Ju

12.3.22 Vienna (A) - Szene

13.3.22 Bratislava (SK) - MMC

15.3.22 Ostrava (CZ) - Brick House

16.3.22 Hamburg (DE) - Fabrik

17.3.22 Berlin (DE) - Kesselhaus

18.3.22 Copenhagen (DK) - Amager Bio

20.3.22 Haugesund (NO) - Hovleriet

21.3.22 Gothenburg (SE) - Pustervik

22.3.22 Oslo (NO) - Rockefeller

23.3.22 Stockholm (SE) - Nalen

25.3.22 Tampere (FIN) - Olympia Kortteli

26.3.22 Helsinki (FIN) - Tavastia