Lynyrd Skynyrd: si può andare in vacanza nella casa natale della famiglia Van Zant

Chi avesse in programma un viaggio nel sud degli Stati Uniti e fosse un amante del rock ha la possibilità di regalarsi un soggiorno nella casa della famiglia Van Zant a Jacksonville prenotandola su Airbnb al prezzo di 274 dollari a notte. La casa, che può accogliere fino a sei persone, è quella in cui è cresciuto il cantante dei Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant, scomparso in un incidente aereo il 20 ottobre 1977 all'età di 29 anni.

Una targa posta davanti alla abitazione ricorda che Ronnie, insieme ai suoi fratelli, l'attuale cantante dei Lynyrd Skynyrd Johnny e l'ex membro dei .38 Special Donnie, "hanno trascorso i loro anni della formazione crescendo in questa casa con le loro sorelle e i loro genitori tra gli anni '50 e gli anni '80”. Nel presentare la casa Airbnb sostiene che è un "tributo vivente ai Van Zant" e possiede molti ricordi che rimandano ai campioni del southern rock e alla loro eredità artistica.Nella descrizione compilata dal portale si ricorda ancora che "All'interno di questa casa, troverete alcuni fantastici cimeli, un tavolo da biliardo Brunswick vintage del 1938 e un'atmosfera retrò anni '70, per ricordarci, con un pizzico di nostalgia, come fossero le cose", non dimenticando di sottolineare come tutti i fan dei Lynyrd Skynyrd in visita alla casa abbiano avuto "la pelle d'oca".

Con un certo compiacimento viene anche ricordato che il soggiorno in questa magione non è per tutti. "Vi preghiamo di comprendere che abbiamo restaurato e continuiamo a ripristinare questa casa com'era negli anni '70 (con alcune piccole concessioni alla tecnologia, come il wifi). Se vi aspettate una casa moderna, probabilmente questa non fa per voi."



Nel 2018, quando questa casa venne dichiarata bene protetto, Johnny Van Zant dichiarò: "Quella casa era la nostra vita, quel quartiere era il nostro quartiere. Abbiamo tutti imparato a suonare la batteria in quella casa, là abbiamo tutti imparato a dondolarci sull'altalena, è lì che abbiamo imparato a cantare. Non avevamo 700 canali come oggi. Non avevamo altro che quattro canali. Non eravamo super ricchi".