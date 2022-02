Non solo Blanco: è corsa al biglietto anche per l’antifenomeno Tananai

Uno al Festival di Sanremo 2022 si è classificato primo, vincendo la kermesse con “Brividi” – in coppia con il sodale Mahmood – praticamente già in partenza, come testimoniato dai 3,3 milioni di streams totalizzati su Spotify nelle ventiquattro ore successive al primo passaggio sul palco dell’Ariston, un record per l’Italia. L’altro si è invece classificato ultimo, stroncato con la sua “Sesso occasionale”, tra stecche e figuracce varie. Cosa unisce Blanco e Tananai? L’essere diventati, in modi diversi (e con numeri diversi, certo), campioni del botteghino, a due settimane dalla fine del Festival.

Del boom di Blanco abbiamo già scritto: le diciannove date estive del suo “Blu Celeste Tour” sui palchi dei principali festival all’aperto sono andate ufficialmente sold out (gli organizzatori non hanno fatto in tempo ad aprire le prevendite delle nuove date che pure quelle hanno raggiunto subito il tutto esaurito), portando – complici anche i sold out dei concerti in programma tra aprile e maggio nei club, certificati già prima di “Brividi” – a quota 300mila il numero di biglietti venduti da cantautore bresciano, 19 anni appena compiuti. Meno fortunato, per ora, il partner sanremese Mahmood, il cui tour nei club in supporto all’album “Ghettolimpo”, in programma già lo scorso autunno e poi rinviato alla primavera del 2022 a causa delle restrizioni legate al Covid, conta ad oggi solamente 5 sold out su 18 date complessive (10 delle quali in Italia), se non si considera la “data zero” del 21 aprile al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda annunciata oggi. Proprio oggi la voce di “Soldi” ha cominciato il rinvio di alcune date del tour – quelle di Torino, Firenze, Padova e Nonantola – a causa degli impegni legati alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, in programma dal 10 al 14 maggio proprio nel capoluogo piemontese.

Primo tra gli ultimi, Tananai si prende una rivincita non solo sui social e nelle classifiche (la scorsa settimana la sua “Sesso occasionale” nella Top of the Music di FIMI relativa ai singoli più ascoltati e scaricati negli ultimi sette giorni era sedicesima, davanti ad altri brani sanremesi che la sera della finale del Festival si erano classificati meglio, da “Duecentomila ore” di Ana Mena a “Sei tu” di Fabrizio Moro, passando per “Miele” di Giusy Ferreri), ma anche nelle vendite dei biglietti per i concerti. Dopo aver comunicato lo spostamento – vista la grande richiesta – dei due concerti originariamente in programma il 24 marzo al Largo Venue di Roma (capienza 800 persone) 28 marzo ai Magazzini Generali di Milano (sempre 800 persone) in

location più grandi, rispettivamente l’Atlantico Live (dove si esibirà il 18 maggio – capienza 2.500 persone) e il Fabrique (dove canterà invece il 16 maggio – capienza 3.000 persone) e annunciato il sold out della data milanese e il conseguente raddoppio, il 26enne cantautore ha annunciato una serie di nuovi appuntamenti live: il 13 maggio si esibirà al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e il 20 maggio si esibirà alla TuscanyHall di Firenze.

Oltre a “Sesso occasionale”, che ha superato i 5 milioni di streams su Spotify, anche la discografia precedente di Tananai sta godendo del boom del cantautore, che conta 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, rendendolo l’artista con più canzoni attualmente presenti in Top200 Viral Chart Italy sulla popolare piattaforma di streaming. I brani sono dodici in tutto: da “Esagerata” a “Baby goddamn”, passando per “10K scale”, “Calcutta”, “Giugno”, “Saturnalia” e “Bear Grylls”.