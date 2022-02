Stir It Up, il giradischi di The House of Marley in versione wireless

Torna Stir It Up e, nella sua nuova versione wireless che offre l’ulteriore comodità di trasmettere la musica tramite Bluetooth® su più dispositivi, sembra progettato apposta per elevare il mood nostalgico tipico del vinile a una nuova fase, caratterizzata da funzionalità e sostenibilità, e per portare vibrazioni classiche e naturali a un livello di suono nitido e potente.

Con un design classico ed essenziale, dalle alte prestazioni tecniche, il giradischi è realizzato con una base in bambù naturale, funziona a due velocità (33 e 45 giri), dispone di piatto in solida lega di alluminio riciclabile e tappetino in silicone REGRIND ™, con un braccio in metallo rigido e un rivestimento in tessuto REWIND™.

Tutte caratteristiche all’insegna di Musica e sostenibilità, un connubio inscindibile per The House of Marley. Dal 2010, il produttore di audio ecosostenibile ha combinato materiali di alta qualità e design innovativo per creare prodotti audio all'avanguardia, migliori per la Terra e per la musica. I materiali sono sempre selezionati per preservare le risorse naturali, ridurre al minimo l’impatto ambientale e limitare gli sprechi all'interno del mercato dell'elettronica di consumo: una formula per celebrare l’amore per la musica e per l’ambiente. E’ il caso dei rivestimenti in tessuto upcycled REWIND™, una miscela di cotone organico rigenerato (30%), canapa riciclata (30%) e PET riciclato (40%), e del silicone REGRIND™ che garantisce resistenza agli urti (e, in altri prodotti di questa marca, facilita la pulizia degli speaker).

Ecco le specifiche tecniche di Stir It Up wireless:

Superficie in bambù

Bluetooth® funzionalità v4.2

Cartuccia sostituibile AT3600L

Registrazione da USB a PC

Trasmissione a cinghia con AutoStart/Stop

Pre-Amp integrato

3,5 mm Aux Out

RCA (Phono / Line)

45/33 RPM

The House of Marley - brand creato in collaborazione con la famiglia Marley per portare avanti l'eredità di amore per la musica e per l’ambiente di Bob Marley - è incentrato sulla progettazione di un'alternativa più ecologica ai prodotti audio tradizionalmente in plastica. House of Marley continua a sostenere le cause ambientali attraverso il programma Project Marley che collabora con le organizzazioni senza scopo di lucro One Tree Planted e Surfrider Foundation.