Concerti, Tananai: spostate le date e i luoghi dei suoi live

Reduce dall'ultima posizione ottenuta al festival di Sanremo con la canzone “Sesso Occasionale” – che, con grande senso dell'umorismo, non ha mancato di festeggiare – Tananai ha comunque riscosso il favore del pubblico tanto da dover spostare i suoi due concerti programmati il 24 marzo al Largo Venue di Roma e il 28 marzo ai Magazzini Generali in due locali più capienti. Il 16 maggio si esibirà infatti al Fabrique di Milano, che verrà raddoppiato il 23 maggio, mentre il 18 maggio salirà sul palco dell'Atlantico Live di Roma.

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location. I nuovi biglietti sono disponibili presso i rivenditori ufficiali Ticketone e Ticketmaster. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

Della canzone presentata sul palco del teatro Ariston a Sanremo Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome del musicista milanese, dice: "“Sesso occasionale” in realtà non parla del sesso occasionale. È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: “troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”. È il guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica."