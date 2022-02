Avril Lavigne, slittano ancora i concerti italiani

“Mi spezza il cuore farlo, ma so che varrà la pena aspettare”: con queste parole Avril Lavigne ha annunciato il rinvio dei concerti europei in supporto a “Love Sux”, il nuovo album di inediti in studio della cantante canadese atteso nei negozi per il prossimo 25 febbraio.

Per quanto riguarda l’Italia, gli appuntamenti resteranno quelli già previsti a Padova e Milano originariamente programmati a marzo 2021 poi rinviati ai prossimi 4 e 6 marzo: le nuove date sono state confermate per il 23 aprile 2023 a Padova e per il 24 aprile 2023 a Milano. La rinnovata serie di eventi annunciata oggi prenderà il via a Parigi il 12 aprile del prossimo anno per poi fare tappa ad Amsterdam, Berlino, Amburgo, Offenbach, Monaco di Baviera e Zurigo: dopo il due passaggi in Italia la serie di appuntamenti proseguirà alla volta di Vienna, Stoccarda, Lodz, Colonia, Bruxelles e Manchester, per concludersi con una residency di tre giorni a Londra il 7, 9 e 10 maggio 2023 a Londra.

“A causa dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia ancora in corso, ci sono una serie di restrizioni che variano da paese a paese che rendono impossibile lo svolgimento del tour”, si legge nella nota ufficiale con la quale è stato annunciato il rinvio: “Non è stata una decisione facile, ma è l’unica che ci permetta di mantenere tutte le date annunciate, offrendo il migliore spettacolo possibile a capienza piena. Mi spezza il cuore farlo, ma so che varrà la pena aspettare”.

“Love Sux” è il settimo album di inediti in studio realizzato da Avril Lavigne nel corso della sua carriera: registrato con il contributo di - tra gli altri - Machine Gun Kelly, Blackbear e Mark Hoppus e Travis Barker (quest’ultimo coinvolto anche nel ruolo di discografico tramite la sua etichetta, la DTA Records) dei Blink-182, il disco è stato anticipato dai singoli “Bite Me" e "Love It When You Hate Me".