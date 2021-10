Avril Lavigne, riprogrammate le date italiane

Le date italiane di Avril Lavigne, inizialmente previste a marzo 2021 verranno riprogrammate al 2022: 4 marzo 2022 · Padova, Fiera (riprogrammazione della data del 14 marzo 2021); 6 marzo 2022 · Milano, Mediolanum Forum (riprogrammazione della data del 12 marzo 2021)

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Nuove disponibilità di biglietti sono disponibili da ora su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Coloro già in possesso di un biglietto per lo show previsto al Lorenzini District di Milano riceveranno via mail un segnaposto per la nuova data al Mediolanum Forum di Milano.

La nuova location prevede il parterre in piedi e i settori Anello B e Anello C seduti. Il segnaposto riporterà le indicazioni del nuovo posto assegnato. L’assegnazione dei posti avverrà seguendo la cronologia di acquisto. Ai primi biglietti venduti verrà assegnato il parterre fino ad esaurimento della capienza permessa, seguirà l’assegnazione dell’Anello B e infine dell’Anello C. Sarà necessario stampare il segnaposto allegato e portarlo con sé il giorno dello spettacolo insieme al biglietto a suo tempo acquistato per accedere allo spettacolo. L'accesso con il solo biglietto o con il solo segnaposto NON è consentito: sarà necessario essere in possesso sia del biglietto dello spettacolo sia segnaposto allegato.