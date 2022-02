Concerti, Steve Hackett: cinque date in Italia a luglio

“Seconds out + more”, il tour lanciato da Steve Hackett nel 2020 basato sul (quasi) omonimo album dal vivo pubblicato dai Genesis nel 1977 (il doppio “Seconds Out”, registrato nel corso del tour in supporto al disco del ‘76 “Wind & Wuthering”, seconda prova in studio della band britannica dopo l’abbandono di Peter Gabriel), toccherà anche l’Italia nel corso della prossima estate.

Il già sodale di Mike Rutherford, Tony Banks e Phil Collins sarà di scena il 25 luglio in piazza Santissima Annunziata a Firenze, il 26 in piazza Castello a Udine, il 28 all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, il 30 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il primo agosto al Teatro Antico di Taormina: i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.

Insieme ad Hackett - che, per l’occasione, oltre ai brani presenti in “Seconds Out” eseguirà anche brani del suo repertorio solista - sul palco saranno presenti Roger King (già con Gary Moore e Mute Gods) alle tastiere, Craig Blundell (in passato collaboratore di Steven Wilson) a batteria, percussioni e cori, Rob Townsend (già con Bill Bruford) a sax, flauto e percussioni, Jonas Reingold (ex Flower Kings) a basso e chitarra e, alla voce, Nad Sylvan, già in forze negli Agents of Mercy.

Hackett, presente tra gli ospiti dell’ultimo album di inediti della PFM “Ho Sognato Pecore Elettriche”/“I Dreamed of Electric Sheep” insieme al leader dei Jethro Tull Ian Anderson, sarà impegnato tra i prossimi mesi di settembre e ottobre in una serie di date in Gran Bretagna la cui setlist sarà basata su “Foxtrot”, il quarto album da studio dei Genesis pubblicato nel 1972.