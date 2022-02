Sanremo 2022, le classifiche complete. Mahmood e Blanco vincono in tutte le giurie

È stato un Festival di Sanremo senza particolari scossoni o colpi di scena per il risultato. Mahmood e Blanco, dalla seconda performance sono sempre stati in testa e al ballottaggio hanno vinto con oltre il 51% delle giurie, distaccando di parecchio Elisa e Morandi. Quest'ultimo era secondo prima del ballottaggio, dove è scivolato alla terza posizione per effetto delle preferenze di Sala Stampa e Demoscopica ad Elisa, che è così arrivata seconda.

Ecco cosa è successo in sintesi, sera per sera. In fondo, le classifiche complete diffuse oggi dalla Rai



Martedì 1 Febbraio: sala stampa

Sono tre giurie in una: giornalisto della carta stampata, del web e della radio. La Rappresentante Di Lista è prima per la carta stampata, Mahmood e Blanco sia per i giornalisti radio che per quelli web. Ana mena e Yuman ultimi ovunque. La combinata delle tre giurie vede in ordine Mahmood e Blanco, La Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico.

Mercoledì 2 Febbraio: sala stampa

Elisa è prima sia per stampa che per radio e web. Tananai ultimo ovunque. La combinata con la prima serata vede Elisa passare davanti a Mahmood e Blanco e La Rappresentante di Lista.

Giovedì: Demoscopica 1000 e Televoto

La demoscopica premia nell’ordine Elisa (1) Mahmood e Blanco (2) e Gianni Morandi (3), ultimi Ana Mena e Tananai. Ma è il televoto a lanciare Mahmood e Blanco: prendono quasi il 25% dei voti totali. Secondo Morandi, ma distaccato di molto, con appena il 9,5%. Irama ed Elisa sono 3 e 4 praticamente con le stesse percentuali (8,48% e 8,49%). Ultimi Yuman, Le Vibrazioni e Tananai.

La parziale di serata vede così Mahmood e Blanco davanti a Morandi ed Elisa. Nella classifica generale delle 3 serate, Morandi e Irama scalano al 3° e 4° posto, Ana Mena e Tananai rimangono ultimi

Venerdì: tutte le giurie (serata cover)

La demoscopia premia Elisa e Gianni Morandi, Mahmood e Blanco sono solo terzi. Rkomi è ultimo con il suo medleu di Vasco Rossi. Per la sala stampa, Elisa è prima, Morandi secondo. Morandi stravince al Televoto con il 19% davanti a Mahmood e Blanco. Si aggiudica la serata delle cover nella classifica combinata, mentre ella classifica che unisce i risultati di tutte le sere scavalca Elisa e va al secondo posto.

Sabato: la finale (Televoto e Demoscopica)

Nella prima fase, Mahmood e Blanco sono sempre primi al televoto, ma calano dal 25 di giovedì al 21%. Salgono Morandi ed Irama (entrambi attorno al 12%), ma anche Elisa. Per la Demoscopica vincono sempre Mahmood e Blanco, seguito da Morandi (secondo) ed Elisa (terza). Si compone così il podio che si gioca il ballottaggio

Sabato: il ballottaggio finale

Mahmood e Blanco stravincono ovunque, e Morandi scivola al terzo posto. Al televoto, Mahmood e Blanco hanno il 54,3%, Elisa il 21,9%, Morandi il 23,8. Ma Elisa è seconda per Sala Stampa e demoscopica e quindi seconda al livellio generale

Tutti i dati delle classifiche