Sanremo 2022: la classifica, commenti e previsioni. Chi vincerà?

Se c'è uno che conosce la storia del Festival di Sanremo, questi è Eddy Anselmi (che ci ha scritto dei libri e degli almanacchi). Se c'è uno che ne capisce di meccanismi di voto e classifiche, questi è Eddy Anselmi. Logico, quindi, che abbiamo parlato con lui per capirne di più su come potrà andare a finire la settantaduesima edizione del Festival ... Ecco la nostra videoconversazione.

