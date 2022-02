Rihanna mostra il pancione su Instagram

Dopo essere stata fotografata a New York a passeggio con il fidanzato A$AP Rocky e il pancione in bella vista, confermando così di essere in dolce attesa, Rihanna ha rotto il silenzio sulla sua gravidanza su Instagram.

La voce di "Diamonds", pronta a condividere il suo viaggio verso la maternità con i suoi oltre 120 milioni di followers, ha pubblicato orgogliosa sui social la prima foto con il pancione. Nella didascalia che accompagna lo scatto, condiviso insieme alle fotografie che ritraevano la coppia a passeggio nel quartiere di Harlem a New York, Rihanna ha scritto un riferimento alla sua futura famiglia e alla ricorrenza osservata negli Stati Uniti d'America, Canada e Regno Unito per celebrare l'importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana. La popstar e imprenditrice, che solo lo scorso mese aveva svelato la nuova collezione di lingerie sexy del suo marchio Savage X Fenty pensata apposta per San Valentino , ha scritto: "Come la gang è giunta fino al mese della storia dei neri".

Ora manca solo da scoprire il sesso del bambino e quale nome sceglieranno i futuri genitori per il nascituro.

Rihanna, che è riuscita a tenere nascosta la sua gravidanza solo fino a qualche giorno fa tanto da mostrarsi super sexy negli scatti promozionali della capsule collection del suo brand di lingerie per la festa degli innamorato con protagonisti la stessa cantante barbadiana, la figlia di Madonna Lourdes Leon Ciccone, Quannah Chasinghorse, Alva Claire e Tess McMillan, ha dato alle stampe il suo ultimo album in studio "Anti" nel 2016. Da allora la 33enne artista ha più volte parlato di un suo prossimo progetto discografico, riferendo addirittura che potrebbe intitolarsi “R9”, e a settembre 2020 ha affermato: "Sono sempre al lavoro su nuova musica.

Solo perché non ho pubblicato un album in pochi anni non significa che non ci sto lavorando”. E ancora: “Non pubblicherò nuova musica solo perché le persone la desiderano. Farò in modo che valga la pena aspettare, e ne varrà la pena”. .