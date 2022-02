Sanremo 2022, l'Osservatore Romano su Achille Lauro: "Non ci sono più i trasgressori di una volta"

Oggi, in assenza d'altro, si è provato a creare una polemica sulla performance di Achille Lauro, ieri sera in apertura del Festival di Sanremo: durante "Domani" il cantante si è autobattezzato (e la scena viene ripetuta nel video). Siccome a Sanremo tutto va bene, gli ascolti televisivi sono alti e non c'è altro di cui parlare, oggi è partito il dibattito sul tema. Un intervento del vescovo di Imperia che parla di declino, Amadeus che si professa credente e dice che secondo lui non la performance non urta la sensibilità dei cattolici, Fiorello che fa Fiorello.

Non abbiamo ripreso volutamente la cosa, perché era una non-notizia. Poi ci siamo imbattuti in questo commento dell'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, e che tira in ballo la preghiera di David Bowie al Freddie Mercury Tribute Concert.

Il commento è firmato dal direttore Antonio Monda: