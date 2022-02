Sanremo 2022, Rettore e Ditonellapiaga: “Faremo altre cose insieme, magari un film”

Dopo essere stata ospite de La Rappresentante di Lista lo scorso anno per la serata delle cover, a distanza di 28 anni dalla sua ultima partecipazione in gara a Sanremo con “Di notte specialmente”, quest’anno Rettore torna a partecipare al Festival insieme a Ditonellapiaga. Sul palco dell’Ariston le due artiste presentano il brano “Chimica”.

“E non mi servono parole per un poco di / piacere è solamente / Una questione di / Chimica”, recita un passaggio del testo della canzone, dove la “chimica” è anche quella che si è creata tra Rettore e Margherita Carducci - questo il nome all’anagrafe di Ditonellapiaga, classe 1997 - e che portano in scena al Festival. La prima, con una carriera di cantautrice e performer “pazzesca” - come detto da Margherita - e la seconda, al suo debutto a Sanremo dopo aver dato alle stampe il suo primo album “Camouflage”, insieme formano un “connubio che funziona”. “Rettore ha una vocalità ruvida e rock, io meno. Il connubio, però, funziona. Ci misceliamo bene nei due timbri diversi”, racconta a Rockol Ditonellapiaga, che in vista del suo esordio in gara alla kermesse si dice “serena” perché “l’importante è fare una bella performance e divertirsi”.

Parlando del loro rapporto di amicizia Rettore e Ditonellapiaga, che per la serata delle cover hanno scelto "Nessuno mi può giudicare" di Caterina Caselli, artista con cui la voce di “Lamette” ha anche collaborato in passato e ha realizzato il duetto sulla cover di “Little Drummer Boy” per un disco natalizio, si definiscono “l’una la stampella dell’altra”. “E ce lo dice anche Morandi”, sottolinea la cantautrice e performer veneta che aggiunge:

“Siamo diventate più che amiche, siamo complici. Continueremo sicuramente a fare cose insieme dopo il Festival, perché non un musical, una commedia o un film!?”.

A Rettore fa eco Ditonellapiaga, che afferma: “Sì, lei vuole fare un film dopo Sanremo. Ma, dopo il Festival, dobbiamo fare una vacanza soprattutto”.

Sul palco dell’Ariston, però, Rettore e Ditonellapiaga non portano solo la loro complicità ma anche un messaggio rivolto alle donne, che vogliono far sentire la propria voce nella musica: “Noi vorremmo che tutte le donne che lavorano avessero più riscontro e venissero tenute più in considerazione”, spiega l’artista di Castelfranco Veneto. E Margherita sottolinea: “Secondo me è anche una bella cosa portare una collaborazione femminile, perché troppo spesso viene sottolineata la competizione costante tra donne, che sembra un po’ una cosa che ci viene imposta”. Rettore aggiunge:

“E poi è bello che le donne vedano che fra donne unite si fa di più che da sole. Non bisogna sempre cercare l’accondiscendenza e il plauso dell’uomo. Noi cerchiamo il plauso di tutto il pubblico, eterogeneo”.

A proposito dei progetti futuri, in arrivo a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo: per Rettore, così come per Margherita Carducci, ci sarà un tour. “Io in primavera pubblicherò un nuovo album, con il nuovo singolo e spero che vada avanti ‘Chimica’ il più possibile perché è anche un pezzo molto estivo. Credo che anche per i miei concerti lo richiederanno a manetta”, spiega Rettore.