Calexico, in aprile il nuovo album

I Calexico tornano in attività discografica con il loro decimo album, "El Mirador", che uscirà l'8 aprile. La band ha fatto uscire oggi il video del primo brano tratto dall'album, che ne è anche la title track.





Registrato da Joey Burns e John Convertino nello studio di Sergio Mendoza a Tucson, Arizona, nel corso dell'estate 2021, l'album, dice Burns,

"...è dedicato alle nostre famiglie, agli amici e alle nostre comunità. La musica è il nostro modo di costruire ponti e invitare alla positività".

A "El Mirador" hanno contribuito il cantautore guatemalteco Gaby Moreno, il rocker spagnolo Jairi Zavala e molti altri collaboraturi abituali dei Calexico.

Ancora Burns:

"Il disco vuole esprimere un senso di apertura, di condivisione, di comunanza".

Sono trent'anni che Burns e Convertino lavorano insieme, e negli ultimi quindici anche con Sergio Mendoza, che dice:





“Ammiro molto la continua ricerca di nuovi suoni di Joey e di John; e sono molto orgoglioso di collaborare con loro".

L'elenco degli ospiti si completa con il poeta Pieta Brown e Sam Bean degli Iron & Wine.

Ecco la tracklist dell'album:

1. El Mirador

2. Harness The Wind

3. Cumbia Peninsula

4. Then You Might See

5. Cumbia Del Polvo

6. El Paso

7. The El Burro Song

8. Liberada

9. Turquoise

10. Constellation

11. Rancho Azul

12. Caldera



I Calexico suoneranno il 26 aprile all'Auditorium Parco Della Musica di Roma e il 27 aprile all'Alcatraz di Milano.