Sanremo 2022, Ana Mena da Rocco Hunt al Festival

Cosa ci fa una cantante spagnola al Festival della canzone Italiana? Non è certo la prima volta - il regolamento parla chiaro: le canzoni devono essere in Italiano, non gli artisti. Ma Ana Mena è di casa nel nostro paese. In Italia è conosciuta perché associata al nome del rapper torinese Fred De Palma e a quello napoletano Rocco Hunt. Dopo aver pubblicato il suo primo album solista “Index”, nel maggio 2018, con DePalma ha inciso con lui i brani "D'estate non vale" e "Una volta ancora". Poi ha collaborato con il rapper napoletano per i tormentoni "A un passo dalla luna" e "Un bacio all'improvviso".

Proprio Rocco Hunt ha scritto "Duecentomila ore", la canzone in gara, co-firmata daFederica Abbate: Stefano Tognini. Non è la sua prima volta sul palco dell'Ariston: nel 2020 accompagnò Riki nella terza serata della settantesima edizione del festival di Sanremo duettando sulle note della canzone di Nilla Pizzi, “L’edera”.

Ecco l'intervista alla cantante spagnola, che racconta il brano in gara quest'anno: