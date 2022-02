Lo scorso 29 gennaio, durante il suo spoken-word al Carnegie of Homestead Music Hall di Munhall, in Pennsylvania, il 63enne frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson si è esibito a cappella, per la gioia del pubblico presente, eseguendo "The Writing Of The Wall", primo singolo dell'ultimo album della band britannica "Senjutsu" (leggi qui la recensione) uscito lo scorso mese di settembre, e "Revelations", vecchio brano tratto dal quarto album del gruppo, “Piece of mind” uscito nel 1983.