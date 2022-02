Sanremo 2022, Noemi: "Un'occasione per confermarmi e raccontare una parte diversa di me"

Sanremo 2021 era stato per Noemi quello della "Metamorfosi", come diceva il titolo dell'album che conteneva "Glicine". Una nuova immagine, un nuovo approccio musicale e un ritorno per la cantante romana, che si ripresanta sul palco dell'Ariston con "Ti amo non lo so dire". "Una metafora per dire che c'è sempre qualcosa da imparare", racconta. La canzone è stata scritta da Mahmood, Alessandro La Cava, Mahmood e Dario Faini (che è anche il produttore), e presenta un suono diverso dal brano del 2021, con maggiore focus sul ritmo e sul crescendo. "Mi hanno capito bene per quello che volevo raccontare e per raccontare certe cose ci vuole una grande energia: certi messaggi vanno raccontati con una bella forza, non con un filo di voce".

"La prendo come un'occasione per confermarmi e raccontare una parte diversa di me", spiega lei del ritorno all'Ariston. "Ma sempre in punta di piedi e senza voler diventare l'insegnate di nessuno: tutti siamo in un periodo di cambiamento e stiamo prendendo le misure con quello che succede. Spero che le persone si ritrovino in quello che dico.