Tom Odell torna in concerto in Italia dopo quattro anni

A distanza di quattro anni dal suo ultimo passaggio nella Penisola, quando si è esibito nel nostro Paese per suonare i brani del suo terzo disco, "Jubilee road", Tom Odell ha annunciato il suo ritorno in concerto in Italia.

Il cantautore britannico sarà finalmente di ritorno con una data unica, che lo vedrà andare in scena giovedì 6 ottobre 2022 all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in vendita al prezzo di 25 euro più diritti di prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket dalle 10 di venerdì 28 gennaio.

Il live milanese sarà l'occasione per Tom Odell di presentare dal vivo anche al pubblico italiano le canzoni del suo ultimo album, "Monsters", il quarto della sua carriera, uscito lo scorso 9 luglio. Il disco, articolato in 16 brani con venature electro-pop ispirate ad artisti come XXXTentacion, Drake e Travis Scott, è stato composto durante un periodo particolarmente difficile tra il 2018 e il 2020, durante il quale il 31enne musicista inglese ha dovuto affrontare ansia e attacchi di panico, oltre alla generale sensazione di smarrimento del primo lockdown.