Neil Young contro Spotify: "Togliete le mie canzoni"

Neil Young ha intimato a Spotify di togliere le sue canzoni dal servizio di streaming. La causa? Spotify diffonde un podcast, "The Joe Rogan Experience", che secondo il cantautore fornisce informazioni false e tendenziose sui vaccini e sul Covid.

Young ha inviato una lettera aperta (via social, poi rimossa) al suo management e alla Warner Bros, con questo testo:

"Vi prego di informare Spotify che desidero che la mia musica non sia più reperibile su Spotify, e che questo succeda il prima possibile. Questo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini, e queste rischiano di causare la morte di quelli che credessero a quelle notizie. Per favore, agite immediatamente e tenetemi informato. Voglio che diciate subito a Spotify che la mia musica deve essere tolta immediatamente dal loro servizio. Possono avere Rogan o Young. Non entrambi".