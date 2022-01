Achille Lauro a Sanremo: “Sono anni che cerco di distruggere la mia carriera”

Due volte in gara, poi nei panni di super ospite e adesso di nuovo a competere nella Città dei Fiori con altri big. Sul palco dell’Ariston per il quarto anno consecutivo, Achille Lauro porterà il brano “Domenica” accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. “Ho letto alcuni commenti sul pezzo. Beh, agli ascolti avevano detto che ‘Me ne frego’ faceva cagare, ma invece è stato una delle cose più dirompenti nella musica italiana degli ultimi dieci anni – racconta Lauro – il coro non avrà una parte, sarà proprio protagonista della canzone. È un coro famoso in tutto il mondo. Ho fatto delle prove su Zoom, cercando di trovare un equilibrio nella direzione. Siamo entrati a Sanremo nel 2019 con ‘Rolls Royce’, una canzone rivoluzionaria per il panorama italiano di quel periodo. Un pezzo punk rock, io venivo dall’urban, uscii dalla mia zona di comfort. ‘Domenica’ cambia, ma ha la stessa anima di quella prima volta. Se dovesse essere un quadro sarebbe ‘L'urlo’ di Munch”.

L’artista annuncia anche l'uscita di “Lauro - Achille Idol Superstar”, nuova edizione dell'album “Lauro”. Sette nuove canzoni arricchiscono il suo ultimo progetto. Tra queste, “Domenica”, il brano sanremese. Il prossimo 27 maggio dal Palazzo dello Sport di Roma partirà il suo tour con l’Electric Orchestra: sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band. “Faccio album fuori moda e in controtendenza, per fare io la moda – continua Lauro - in questi anni ho realizzato diversi side project in cui ho ripreso generi estinti e li ho ibridati. Utilizziamo Sanremo coma una vetrina per il nostro progetto del momento in mezzo ad altri mille. Ho una squadra perfetta, che crede in me e non mi fa mai rallentare. Questo non vuol dire trasgredire per forza, ma fare sempre qualche cosa di nuovo e sempre di diverso. Sono anni che cerco di distruggere la mia carriera, ma non ci riesco (ride, ndr)”.

Non sembra voler smettere mai di produrre musica, nonostante avesse dichiarato di volersi prendere una pausa: “Abbiamo quasi chiuso il cerchio del disco ‘Lauro’. Tutto terminerà con ulteriori brani che usciranno entro l’anno – sottolinea – recentemente ho anche diretto e fatto l’attore principale del video di ‘Domenica’. Vengo da cinque mesi di isolamento su un’isola. Ho detto che avrei fatto una pausa? In realtà l’ho fatta, ho staccato dal mondo della musica per un po’”. E alla domanda se “Domenica” sia legata a un altro brano, “A un passo da Dio”, Lauro risponde così: “Quel pezzo ha una costruzione sonora che ho fatto io. Conosco pochi accordi. Un po’ come Battisti: con quattro accordi metti su una carriera (ride, ndr). Comunque no, sono due brani distinti”.

Nella serata delle cover canterà un brano speciale con Loredana Bertè: “Il pezzo ‘Sei bellissima’ è incredibile. Ha strofe struggenti e teatrali. Racconta un amore sofferto. Con Loredana condividiamo tantissime cose, oltre alla musica. C’è un’affinità speciale”. Conclude riavvolgendo il nastro del suo passato: “L’urban parla di argomenti di strada che lascio ai ragazzi che sono nei quartieri – conclude - è giusto che ne parlino i giovani che sono su quelle panchine. Io adesso sono da un’altra parte, punto a palcoscenici internazionali. Vorrei fare un musical e portarlo in giro per il mondo”.