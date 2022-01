I Foo Fighters pubblicano una nuova canzone (e avvicinano i bambini al rock)

Come Brian May, prossimo a debuttare come attore in un episodio dello show televisivo per bambini “Andy and the band”, dove reciterà nel ruolo di “Godfather of Rock”, anche i Foo Fighters sono impegnati ad avvicinare i più piccoli al rock.

La band di “In your honor”, il cui frontman non è nuovo ai programmi per bambini e che più volte si è impegnato per introdurre le nuove generazioni alla musica, a partire dalle sue figlie, sarà presto ospite di un episodio della nuova stagione della serie animata “Fraggle rock”, intitolata “Ritorno alla grotta” (“Back to the rock”, in lingua originale) e di cui le prime puntate sono disponibili da oggi - 21 gennaio - su Apple TV+. Dave Grohl e soci hanno inoltre inciso una nuova canzone per la colonna sonora dello show che, dal titolo “Fraggle rock rock” e scritta da Dennis Lee con Philip Balsam, è stata pubblicata oggi ed è possibile ascoltare nel video riportato di seguito.

"'Cause everybody here's gotta shout till we all break out / We gonna rock our way to freedom", canta il leader dei Foo Fighters con voce esplosiva, su un tappeto di chitarre rock, nel ritornello del pezzo dal ritmo frenetico. Il brano è stato presentato dalla band sui social con un video live divertente, in cui i componenti della band intenti a suonare vengono disturbati dai personaggi della serie.

Oltre al gruppo di Grohl, gli episodi dello show, reboot del programma del creatore dei Muppets Jim Henson con protagonisti dei burattini chiamati Fraggles, conteranno della presenza di altri ospiti, tra cui Cynthia Erivo, l'attore Ed Helms - noto per aver interpretato il ruolo di Stu Price nella trilogia cinematografica di "Una notte da leoni" - e Kenan Thompson, membro del cast del "Saturday Night Live".