Brian May è il “Padrino del Rock” in un show tv per bambini contro il bullismo

Mentre nel giugno 2020 veniva eletto dai lettori di Total Guitar come il miglior chitarrista di tutti i tempi, a breve Brian May sarà incoronato come il “Padrino del Rock”. Il musicista inglese, infatti, debutterà prossimamente come attore in un episodio dello show televisivo per bambini “Andy and the band”, dove reciterà nel ruolo di “Godfather of Rock”.

Come raccontato dall’artista all’agenzia di stampa PA e ripreso dall’NME, il chitarrista dei Queen aveva inizialmente rifiutato la parte, salvo poi accettare una volta letta la sceneggiatura del programma, descritto da lui stesso come “una campagna contro il bullismo”. “È stato commovente, perché si tratta di una grande storia, con uno sguardo adorabile su ciò che accade ai bambini quando perdono fiducia in loro stessi e cosa si può fare per aiutarli”, ha spiegato l’addetto alle sei corde del gruppo un tempo guidato da Freddie Mercury.

Nella puntata di “Andy and the band” con ospite Brian May, in onda sull’emittente inglese CBBC - divisione della BBC con contenuti dedicati ai più piccoli - il prossimo 27 gennaio, il musicista si esibirà insieme alla band del programma, gli Odd Socks, e suonerà una canzone intitolata "Planet rock”. A proposito del brano, che sarà poi pubblicato il 18 febbraio, May ha detto: “È una bella canzone, non l'ho scritta io, ho contribuito. Sono una persona che non può fare a meno di mettere mano, quindi sul pezzo abbiamo collaborato”.

Il musicista ha definito lo show tv come un “programma che parla ai bambini che si sentono emarginati” e ha spiegato: “È praticamente una campagna contro il bullismo, il che penso sia una cosa meravigliosa. Deve trasmettere fiducia a tanti ragazzi che hanno perso la loro convinzione perché considerati diversi, strani, e che sono vittime di bullismo”. Sul tema contro il bullismo, May ha anche affermato: “È un argomento molto serio. Ora che ho dei nipoti so cosa succede nelle scuole: è facile per un bambino venire emarginato. Non ti rendi conto di quanto danno possa fare ai bambini. Quindi sono gli adulti che devono essere educati, non solo i bambini”.