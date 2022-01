Elisa, sono usciti i singoli “A Tempo Perso” e “Show’s rollin’”

Elisa ha pubblicato nella giornata di oggi due nuovi inediti, “A tempo perso” e “Show’s rollin’”. Le due canzoni fanno parte del doppio album della musicista di Monfalcone “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, uno interamente in italiano e l'altro interamente in inglese che sarà pubblicato il prossimo 18 febbraio per Island Records/Universal Music. I due brani sono quelli che apriranno i due dischi: “A Tempo Perso” quello in italiano, “Show’s rollin’” quello in inglese.

In un lungo post pubblicato sulle sue pagine social, Elisa ha raccontato il senso delle due canzoni. “A volte serve perdere tempo, che è anche prendersi del tempo. “A Tempo Perso” racconta un momento di vita di un giovane ragazzo con i suoi sogni e le sue fragilità. Questa canzone è per lui, e per tutti quelli che si sentono come lui, e scalano montagne per le strade…”

Mentre in “Show’s rollin’” riguarda il tema ambientale: ““Show’s rollin’” è il sipario che si apre su Back To The Future. Vorrei tornare nel futuro ma vorrei tornarci cambiando qualcosa. Salvando quello che è prezioso e lasciando andare quel superfluo in cui si rischia di annegare, di perdersi (…) Sembra un discorso che c'entra poco con la natura, ma forse invece c'entra”.

“A Tempo Perso” e “Show’s rollin’”, arrivano dopo “Seta”, primo singolo estratto da “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, che conterrà anche “O forse sei tu”, il brano che Elisa porterà in gara alla prossima edizione del festival di Sanremo 2022 che si aprirà l'1 febbraio per chiudersi con la serata finale di sabato 5 febbraio.