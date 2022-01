Bring Me The Horizon: posticipati il tour europeo e il concerto di Milano

Per motivi logistici legati allo stato emergenziale, come si legge in un comunicato stampa, i Bring Me The Horizon hanno deciso di posticipare il loro “Survival horror European tour”. La tournée, che nel corso di questo anno avrebbe dovuto vedere la band di Oli Sykes andare in scena in diverse città europee e fare tappa anche in Italia insieme alla formazione statunitense degli A Day to Remember e il musicista americano Poorstacy, è stata quindi riprogrammata per il 2023.

I Bring Me The Horizon porteranno nuovamente la loro musica nel nostro Paese l’11 febbraio 2023, in occasione del concerto ora in programma al Mediolanum Forum di Milano, per recuperare la data originariamente prevista al Lorenzini District. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova.

Oli Sykes e soci, per annunciare il rinvio del tour europeo, attraverso un post condiviso sui social hanno fatto sapere:

“Sfortunatamente a causa del perdurare dell’emergenza covid in Europa, il nostro tour programmato per Febbraio 2022 verrà posticipato. Vogliamo farvi vivere la vera ‘Post human experience’ senza posticipare ulteriormente, ma dobbiamo farlo in totale sicurezza. Ci vediamo presto”.

I Bring Me The Horizon hanno dato alle stampe il loro ultimo lavoro discografico, "Post human: survival horror”, nell’ottobre del 2020 e lo scorso 16 settembre il nuovo singolo “Die4u”, a cui ha fatto seguito la collaborazione con Tom Morello sulla sua traccia “Let’s get the party started” inclusa nel disco del chitarrista dei Rage Agains the Machine, “The atlas underground fire”.