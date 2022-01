Il salto nel vuoto di senza_cri, per ritrovare se stessa

Salto nel vuoto è l’atto di coraggio che senza_cri - nome d’arte, scritto volutamente minuscolo, di Cristiana Carella - ha deciso di fare per ritrovare se stessa, ed è anche il titolo scelto dalla cantautrice brindisina, tra i finalisti di Sanremo Giovani 2021 con il brano “A me”, per il suo Ep di debutto uscito il 18 gennaio scorso.

“Salto nel vuoto”

“‘Salto nel vuoto’ è un brano che racconta la ripartenza dopo la fine di un amore e lo racconta con tutte le fasi del caso, partendo dal dolore e giungendo al bene”, ha spiegato a proposito della title track del disco la giovane artista, classe 2000, che per Rockol ha registrato in video una versione live per Rockol. senza_cri ha aggiunto:

“Il pezzo nasce dall’esigenza di evadere in un momento in cui ho pensato che nemmeno l’amore mi amasse. Quando ci innamoriamo creiamo dei ricordi che, nel momento in cui la relazione finisce, ci si incollano addosso finché non cominciamo a vestirci di loro. Allora, per sopravvivenza, c’è chi scappa, come se l’amore fosse un mucchio di fiamme che bruciano addosso e l’unica soluzione fosse correre in maniera scomposta e gettarsi per terra. Io non scappo quasi mai, ma dimentico volontariamente e questa canzone elabora le fasi del mio dolore esattamente come lo ha fatto la mia mente fino ad arrivare alla soluzione migliore: cambiare città, saltare nel vuoto. Ha funzionato”.

Con la volontà di non atterrare mai

Nel suo primo Ep, senza_cri affronta diverse tematiche, riflettendo sulla vita, il tempo, l’amore, la rabbia e la morte. Per questo le sette tracce del disco rivelano molto della personalità della cantautrice, che ha raccontato di voler lasciare con la sua musica “la sensazione di un buco in pancia, proprio come quando si salta nel vuoto”. Pubblicando il suo primo lavoro Cristiana ha compiuto davvero un salto nel vuoto, con la volontà di non atterrare.

A proposito della title track e del disco senza_cri ha poi spiegato: “Questo brano dà il titolo al mio primo Ep, che contiene brani scritti in diversi momenti della mia vita, tutti molto connessi tra loro. Con la mia musica voglio lasciare la sensazione di un buco in pancia, proprio come quando si salta nel vuoto. Perché voglio lanciarmi senza alcuna paura e non cadere mai. Le orecchie e i cuori di chi mi ascolta sono da sempre il mio paracadute, ho fatto in modo di farmi conoscere parlando di argomenti che viaggiano intorno alla mia vita e alla vita di tutti… Mi spoglierò di me e mi vestirò del mio pubblico”.

senza_cri: “Le storie sono ciò che mi interessa raccontare”

Con la chitarra in mano dall’età di tre anni e accompagnata dalla sorella maggiore al pianoforte, Cristiana Carella cresce in una famiglia in cui il papà è fortemente appassionato di musica e la mamma legata alla danza.

Le influenze musicali della giovane artista, che ha mosso i suoi primi passi prima suonando la chitarra nell'orchestra delle scuole medie e poi iniziando a scrivere canzoni a soli 15 anni, spaziano da Lucio Dalla a Renato Zero, da Luigi Tenco a Michael Jackson, dai Beatles a Britney Spears fino ai mitici Bee Gees con cui è cresciuta, ma anche Justin Bieber e Billie Eilish. “Le storie sono quelle che mi interessa raccontare. Nei miei testi canto i miei ricordi e le mie vicende, ma alla fine i sentimenti sono quelli di tutti, parlo di me ma anche di persone diversissime da me: amori bellissimi e amori impossibili, voglia di vivere e voglia di combattere, ma anche le cose che non avevi proprio previsto come il dolore per una persona cara che non c’è più o le ferite di un amore molesto”, racconta senza_cri. Dopo aver pubblicato il singolo “Tu sai” nell’agosto 2021 ed essere stata selezionata tra i partecipanti alla rassegna live itinerante Tenco Ascolta, è stata invitata a esibirsi nel corso della serata conclusiva del Premio Tenco 2021. Come vincitrice di Area Sanremo, ha poi presenziato tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 con il brano “A me”, incluso nel suo Ep di debutto “Salto nel vuoto”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Salto nel vuoto”: