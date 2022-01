Sul perché i Tears for Fears non si esibirono al Live Aid nel 1985

In una intervista rilasciata alla rivista britannica NME i Tears For Fears hanno ricordato i motivi per i quali non si esibirono al Live Aid, il concertone di beneficenza organizzato da Bob Geldof il 13 luglio 1985.

Curt Smith – che con Roland Orzabal forma i Tears for Fears - ha detto che in un primo tempo il gruppo era molto arrabbiato con Bob Geldof poiché questi aveva annunciato che si sarebbero esibiti a loro totale insaputa. Inoltre, la band si trovava nel bel mezzo di un tour lungo un anno e il Live Aid andava a cadere nel loro unico lasso di tempo libero da impegni.



Queste le parole usate da Smith per spiegare ciò che accadde: "Inizialmente, ero incazzato perché Bob aveva annunciato che noi lo avremmo fatto senza nemmeno chiedercelo ed era proprio nel bel mezzo di un tour di un anno. Era la prima settimana di riposo che avevamo. In seguito ci siamo riconciliati con Bob e per lui abbiamo fatto “Everybody Wants To Run The World” (per la campagna di beneficenza Sport Aid nel 1986, ndr), ma non pensavamo che il fatto che non ci fossimo esibiti avrebbe influito in alcun modo sulla quantità di denaro che stavano raccogliendo, quindi non l'abbiamo fatto per avere quella pausa".

E' stato quindi chiesto a Curt Smith se si fossero mai pentiti di avere preso quella decisione e di non essersi esibiti, il musicista inglese ha risposto: “No, perché eravamo esausti. Mi resi conto che ci eravamo ritirati dal suo grande evento e ci fu questo momento divertente in cui eravamo alle Hawaii il giorno in cui ci fu il concerto e in questo bar c'era una cover band locale che suonava “Everybody Wants To Rule The World”. Pensai, questi qui o il Live Aid? Non lo so! È solo che il Live Aid per noi è capitato nel momento sbagliato".Tornando sull'attualità, la scorsa settimana, i Tears for Fears hanno pubblicato il nuovo singolo "Break The Man". Questa canzone è la terza tratta da "The Tipping Point", il loro primo album da 17 anni a questa parte, in uscita il 25 febbraio. Nel mese di ottobre uscì la title track e il mese scorso la seconda anticipazione, "No Small Thing".