Red Canzian ricoverato in ospedale, salta l'anteprima del suo musical

Red Canzian è stato ricoverato in ospedale e ha dovuto saltare ieri sera l'anteprima al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, Venezia, del suo musical "Casanova Opera Pop". A spiegare cosa è successo è stato lo stesso ex Pooh, con un messaggio.

All'inizio della settimana Canzian, 70 anni, è stato colpito da una gravissima infezione che lo ha portato a un ricovero urgente in ospedale, sfiorando la setticemia (due anni fa fu ricoverato per una dissezione aortica): "Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. È andata così. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto, come io e tutti i miei collaboratori abbiamo lavorato in questi tre anni”, ha detto il musicista. .

Il suo staff ha fatto sapere che il peggio è passato. Probabilmente, però, Red Canzian sarà ancora convalescente il prossimo 21 gennaio, quando al Teatro Malibran di Venezia si terrà la prima di "Casanova Opera Pop", alla quale l'ex Pooh non potrà partecipare.

La figlia del musicista, Chiara Canzian, ha sostituito all'ultimo in scena l'attrice Manuela Zanier, in isolamento fiduciario, nei panni della Contessa von Steinberg, tra i personaggi del musical. A Venezia per le prime tre date tornerà il cast al gran completo.