Bastille, un nuovo album dopo tre anni: pubblicato un altro singolo

A distanza di quasi tre anni dall’uscita di “Doom days”, l’ultimo album in studio dato alle stampe dai Bastille nel 2019, sta per arrivare un nuovo lavoro di Dan Smith e soci. La formazione britannica, salita alla ribalta nel 2013 con le hit “Pompeii" e “Laura Palmier” tratte dal suo primo lavoro “Bad blood”, pubblicherà la sua quarta prova sulla lunga distanza il prossimo 4 febbraio. Del nuovo disco, intitolato “Give me the future”, i Bastille hanno fatto ascoltare già diverse anticipazioni. Tra queste, l’ultimo singolo estratto dal nuovo disco, “Shut off the lights”, è stato reso disponibile all’ascolto ieri - 14 gennaio.

Il più recente brano della band inglese segue la pubblicazione di "No bad days”, canzone uscita lo scorso 19 ottobre dopo i precedenti singoli "Thelma + Louise”, "Distorted Light Beam” e la title track “Give me the future”. Di questa è disponibile su YouTube il video dell’esecuzione dal vivo proposta dai Bastille sul palco del Latitude Festival 2021 lo scorso luglio, quando il gruppo ha tenuto il suo primo show in diciotto mesi.

Ecco la copertina e la tracklist di “Give me the future”:

1. Distorted Light Beam

2. Thelma + Louise

3. No Bad Days

4. Brave New World (interlude)

5. Back To The Future

6. Plug In...

7. Promises (by Riz Ahmed)

8. Shut Off The Lights

9. Stay Awake?

10. Give Me The Future

11. Club 57

12. Total Dissociation (interlude)

13. Future Holds (feat BIM.)