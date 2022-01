Dave Grohl è posseduto dai demoni nel trailer del film dei Foo Fighters

Dopo aver svelato alcune scene in anteprima della loro prima commedia horror, i Foo Fighters hanno pubblicato il trailer del loro film “Studio 666”. La pellicola, che vede Dave Grohl e soci alle prese con delle forze maligne in una casa infestata teatro delle registrazioni del loro decimo album, è ispirata alla serie di avvenimenti piuttosto strani - frutto, secondo alcune ipotesi, di misteriose presenze - che si sono verificati durante la realizzazione dell’ultimo disco della band, “Medicine at midnight”.

Tra battute esilaranti e situazioni inquietanti, il trailer del lungometraggio mostra i componenti della formazione di “Best of you” lavorare su nuova musica mentre il suo frontman viene posseduto da da forze soprannaturali che minacciano il completamento dell'album e la vita della band.

Il film, diretto da BJ McDonnell e basato su una storia del frontman dei Foo Fighters e su una sceneggiatura di Jeff Buhler e Rebecca Hughes, sarà distribuito da Open Road Films che - come già riportato - ha fissato una proiezione in anteprima di “Studio 666” in oltre 2000 sale cinematografiche per il 25 febbraio 2022. L’uscita internazionale nei cinema sarà presto comunicata.

La pellicola si avvale di un cast composto dagli stessi componenti dei Foo Fighters - Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett e Rami Jaffee – e completato da Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin.