Foo Fighters: è uscito il trailer di "Studio 666" ed è esilarante

Un mese fa i Foo Fighters avevano annunciato l'uscita di "Studio 666", una spassosa commedia horror che li vede all'esordio cinematografico. Nelle scorse ore sono state rese pubbliche le prime immagini del film che trova la band alle prese con delle forze maligne in una casa infestata teatro delle registrazioni dell'ultimo album "Medicine At Midnight". La clip è piena di citazioni ed è molto divertente.

Il film, il cui titolo omaggia l'headquarter della band, lo "Studio 606", arriverà nelle sale americane a febbraio 2022 e chissà che da queste parti non sarà possibile vederlo anche su qualche piattaforma. La data ufficiale per l'uscita del film in oltre 2000 sale in tutto il mondo è infatti il 25 febbraio 2022. Oltre a tutti i membri dei Foo Fighters, il cast di "Studio 666" include Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega e Jeff Garlin. La regia è affidata da BJ McDonnell (Hatchet III, Slayer: The Repentless Killogy) mentre la storia è stata scritta dallo stesso Grohl con Jeff Buhler e Rebecca Hughes. La trama di "Studio 666" racconta dei Foo Fighters che, mentre sono chiusi in una villa a registrare il disco, vengono attaccati dalle forze maligne. Dave Grohl si trova a dover affrontare un blocco creativo proprio mentre le forze maligne si impossessano del suo corpo.