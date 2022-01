Addio al jazzista James Mtume

È morto all'età di 75 anni il jazzista James Mtume.

Il vero nome di Mtume era James Heath Jr., figlio del sassofonista Jimmy Heath. È stato cresciuto dalla madre Bertha Forman e dal pianista James "Hen Gates" Forman, che ha suonato nella band di Charlie Parker e che gli presentò i più grandi jazzisti della sua epoca. Disse Mtume nel 2014 alla Red Bull Music Academy: "Provate a immaginare, avere nove, dieci anni e ci sono Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Sonny Rollins. Non sono mai stato abbastanza cool da sapere quanto fosse fantastico, ma ciò che sapevo dei musicisti jazz era che erano un gruppo straordinario. Spiritosi, divertenti. Non esisteva nulla come il sedersi attorno a un tavolo di musicisti jazz".



Nel 1969, Mtume suonò le percussioni sull'album “Kawaida” dello zio Albert "Tootie" Heath insieme a suo padre, Don Cherry e Herbie Hancock. Nel 1972 pubblicò, con il suo gruppo, Mtume Umoja Ensemble, l'album “Land of the Blacks”. Dal 1971 al 1975 ha suonato con Miles Davis. Ha inoltre suonato nei dischi, tra gli altri, di Sonny Rollins, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Lonnie Liston Smith, Gato Barbieri e Ramsey Lewis.



Nel 1978 pubblicò con i Mtume l'album “Kiss This World Goodbye”. Nel 1983 la title track di “Juicy Fruit” fu il più grande successo della band e fu campionata da Notorious B.I.G. in "Juicy". Tra i vari ricordi questo quello di Questlove: "Grazie James Mtume per tutta la saggezza, l'amore e il rispetto che hai mostrato a me e ai miei fratelli nel corso degli anni".