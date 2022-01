Amanda Lear operata

"Felice di essermi fatta operare! Il mio cuore ora è riparato e vorra ancora più bene miei fan": così Amanda Lear racconta, da Zurigo, la sua operazione, con un post su Instagram dove si mostra nel letto di ospedale. Non svela i dettagli dell'operazione, ma d'altronde non ne aveva mai parlato della sua malattia.

L’artista francese naturalizzata britannica è discograficamente ferma a “Let me entertain you” del 2016. Nel 2020 ha partecipato al film di Alberto Rizzi, “Si muore solo da vivi” e in quell'occasione aveva raccontato di stare lavorando ad un nuovo disco.

Più recentemente aveva fatto notizia quando aveva raccontato di essere stata contattata dai Maneskin per partecipare a Sanremo per la serata dei duetti, venendo però poi - secondo il suo racconto - lasciata a casa a favore "di quel tizio con la barba", ovvero Manuel Agnelli:

"[A Sanremo] dovevo anche andarci. Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su 'Amandoti'. Solo che non c'erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba. Comunque li ho amati molto. Peccato che, in generale, mancassero le belle canzoni: sembrava una sfilata di moda, tutto troppo fashion: solo look, pettinatura, vestiti".