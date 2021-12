Alesso, online il nuovo singolo con Katy Perry ‘When I’m Gone’

Si intitola “When I’m Gone’ il nuovo singolo pubblicato oggi da Alesso e Katy Perry: il brano, il cui video è sarà presentato in anteprima durante la diretta di ESPN del College Football Playoff National Championship, il prossimo 10 gennaio, è stato scritto dallo stesso Alessandro Renato Rodolfo Lindblad - nato nel 1991 a Stoccolma da padre svedese e madre italiana - con la collaborazione della stessa Perry e di Alida Garpestad Peck, Rami Yacoub, Alma Goodman, Nathan Cunningham e Marc Sibley questi ultimi meglio conosciuti come Space Primates, duo di remixer londinese in passato già al lavoro con big del calibro di David Guetta e Chris Brown.

La canzone è stata lanciata oggi, mercoledì 29 dicembre, in concomitanza con la residency della cantante al Resorts World di Las Vegas, che si protrarrà fino al prossimo 19 marzo.

L’ultimo album di inediti in studio di Kary Perry, “Smile”, risale al 2020: il materiale inedito più recente presentato dalla cantante è una cover del classico dei Beatles “All You Need Is Love” distribuita a partire dallo scorso mese di ottobre come parte di una campagna promozionale del marchio di abbigliamento Gap.