Ma insomma, com'è Katy Perry che canta i Beatles?

È uno dei brani più coverizzati in assoluto del repertorio dei Beatles. Negli anni l'ha ricantato chiunque: da Noel Gallagher agli One Direction, da Florence and the Machine al cast della serie tv "Glee", e la stessa Katy Perry l'aveva interpretato con Luke Bryan e Lionel Richie - suoi colleghi nella giuria del talent show American Idol - qualche mese fa in tv. Ora la voce di "I kissed a girl" ha voluto incidere una versione di "All you need is love" tutta sua.

Lo ha fatto per la pubblicità di una azienda di abbigliamento e accessori, che ha utilizzato negli spot della nuova campagna alcuni secondi della cover. Ma Katy Perry ha pubblicato anche la versione integrale del brano, che potete ascoltare proprio qui sotto - e farvi così un'idea tutta vostra del risultato finale:.

L'elenco degli artisti - non solo della musica pop-rock, ma anche di generi come il jazz o la classica - che hanno inciso o suonato anche solamente una volta dal vivo una cover di "All you need is love" dei Beatles è lunghissimo, praticamente infinito: Elvis Costello, Sheryl Crow, Brandi Carlie, Randy Jackson, Little Steven e pure i "nostri" Neri per Caso.