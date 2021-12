Dardust sarà il Maestro Concertatore della Notte della Taranta del 2022

Sarà Dardust (Dario Faini), il pianista, compositore, arrangiatore e produttore, il maestro concertatore della venticinquesima edizione del Concertone di Melpignano in programma il 27 agosto 2022

Dardust dirigerà l’Orchestra Popolare della Taranta eccellenza mondiale della World Music e ambasciatrice ufficiale della pizzica nel mondo.

L'artista che ha musicato eventi come il Superbowl (2018) e l’NBA All Star Game (2019) ha incontrato i musicisti della Notte della Taranta nel quartiere fieristico di Bari per avviare la programmazione del Concertone.

Dardust avrà il compito di unire tre mondi apparentemente lontani: la musica popolare con la sua pizzica ancestrale, il piano solo e l’elettronica.

Ha detto Dardust:

“Sono onorato e grato per il ruolo che mi è stato assegnato. Il linguaggio musicale della ‘Taranta’ è apparentemente molto lontano dal mio mondo, ma proprio per questo, come ogni sfida nel corso della mia esperienza musicale e creativa , sarà una grossa opportunità di crescita che affronterò con passione. Da musicista e laureato in psicologia, sarebbe bello vivere questo ‘25esimo’ , tornando alle origini della Taranta, come momento di esorcismo musicale per liberarci tutti dal ‘morso’ di questi 2 anni di pandemia e incontrare il pubblico in un rito liberatorio e di condivisione".



Massimo Manera, presidente della Fondazione La Notte della Taranta: