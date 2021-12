Madonna incazzata: "Giù le mani dalla mia canzone"

Via Instagram, Madonna ha accusato il rapper Tory Lanez di aver usato "illegalmente" la sua canzone "Into the groove" - roba risalente al lontano 1985: era nell'album "Like a virgin" - per il brano "Pluto's last comet".

La somiglianza, secondo Madonna, sarebbe evidente specialmente nell'intro strumentale.

Ecco i due brani a confronto:

Tory Lanez, all'anagrafe Daystar Shemuel Shua Peterson, è un rapper canadese che ha debuttato discograficamente nel 2016 con l'album "I told you" (un brano del quale, "LUV", è stato nominato ai Grammy Awards come Best R&B Song nel 2017) il cui maggior successo ad oggi è il numero due nella classifica di Billboard USA con l'album "Chixtape 5", il suo quarto.

Recentemente è salito agli onori delle cronache perché accusato di aver sparato a terra vicino ai piedi di Megan Thee Stallion al grido di "Dance bitch, dance!"