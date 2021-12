Greta Van Fleet, "Broken bells" è la top 20 di Radiofreccia per il 2021

I Greta Van Fleet si aggiudicano per la seconda volta la speciale classifica di fine anno di Radiofreccia (qui tutte le canzoni da ascoltare). BIl pubblico di Radiofreccia ha votato "Broken bells", il singolo estratto dall'ultimo album della band "The Battle At Garden's Gate", come Top 20 preferita tra tutte quelle tramesse l'ultimo anno.

A completare il podio due veterani: gli Iron Maiden con 'The Writing On The Wall' e i Foo Fighters con 'Waiting On A War'.

Per i Greta Van Fleet, che hanno raccolto lo scettro da Ozzy Osbourne vincitore dell'edizione 2020, si tratta di una doppietta: su tre edizioni della Radiofreccia Top 20 dell'anno, infatti, ora sono due le vittorie dei Greta Van Fleet che si erano piazzati al primo posto anche nel 2019 con "Lover, Leaver (Taker, Believer)".

Ecco la Top 20 2021 di Radiofreccia, completa.

01) Greta Van Fleet - Broken Bells

02) Iron Maiden - The Writing on The Wall

03) Foo Fighters - Waiting On A War

04) Vola - These Black Claws

05) Nothing But Thieves - Futureproof

06) Machine Gun Kelly - Papercuts

07) Des Rocs - Suicide Romantics

08) Bruce Springsteen - I'll See You In My Dreams

09) Imagine Dragons - Wrecked

10) AC/DC - Witch's Spell

11) Amyl & The Sniffers - Security

12) Sam Fender - Seventeen Going Under

13) The Offspring - This Is Not Utopia

14) Kaleo - Skinny

15) Cleopatrick - The Drake

16) Delaire The Liar - Furnace

17) Inhaler - It Won't Always Be Like This

18) Cedric Burnside - Step In

19) The Cold Stares - In the Night Time

20) Don Broco - One True Prince