Il botta e risposta tra Loredana Berté ed Enrico Ruggeri su "Il mare d'inverno"

Nel 1983 Loredana Bertè pubblicava "Jazz", prodotto da Ivano Fossati come il precedente "Traslocando": conteneva una canzone che sarebbe diventata tra le sue più note, "Il mare d'inverno", scritta da Enrico Ruggeri e Luigi Schiavone. La cantante ha però riaperto una vecchia questione sul ruolo di Ivano Fossati: fu il produttore o il suo apporto alla canzone - nello specifico all'arrangiamento - fu tale da meritare la firma?

La Berté ha sostenuto quest'ultima tesi a The Voice, venerdì sera, dopo che un suo concorrente ha cantato il brano:



Avrebbe dovuto firmarla anche Ivano Fossati. L’ho incisa con lui a New York, poi ho chiamato Ruggeri e gli ho fatto: “Senti che pezzo”. E lui: “Pazzesco”. È il tuo pezzo Enrico. Fossati aveva fatto un arrangiamento pazzesco.

Due voci in perfetta sintonia come quelle di @loredanaberte e Stefano Costa ci possono soltanto regalare emozioni da brivido. ✨#TheVoiceSenior @raiuno @raiplay pic.twitter.com/RLbT7xGaFh — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 23, 2021

Non è la prima volta che Ruggeri deve correggere qualcuno sulla paternità del brano: qualche anno fa aveva ripreso la Rettore, che sempre in TV aveva detto che il testo del brano era di Fossati. Questa volta è intervenuto su Twitter, in maniera pacata ma ferma, su richiesta di un follower

Fossati è un grandissimo musicista, uno dei migliori di sempre. In questo caso, però, ha copiato in bella l’arrangiamento di Luigi Schiavone (soprattutto) e del sottoscritto.

Ecco la versione originale del brano e una versione acustica, incisa da Ruggeri per Rockol 5 anni fa, con Ermal Meta