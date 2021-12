Concerti: Inti-Illimani in tour con Giulio Wilson

Lo storico gruppo cileno degli Inti-Illimani tornerà ad esibirsi in Italia nel marzo 2022 insieme al cantautore fiorentino Giulio Wilson, per cinque date del 'Vale la pena tour' in collaborazione con Amnesty International Italia.

Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, afferma: "Siamo lieti e riconoscenti per questa collaborazione, che rinnova un importante legame tra musica e diritti umani e che siamo certi contribuirà a sensibilizzare il pubblico sulle campagne che accompagneranno le cinque tappe".

Il nome del tour è dato dal brano “Vale la pena”, inciso da Wilson insieme agli Inti-Illimani a Santiago del Cile durante le proteste popolari scaturite il 7 ottobre 2019 contro l’aumento del carovita e la corruzione. La canzone è uscita in doppia versione, in italiano e in spagnolo, “Vale la pena” è una delle 13 tracce che compongono l’ultimo disco del cantautore, dal titolo “Storie vere tra alberi e gatti”.

Giulio Wilson al proposito ha dichiarato: “È un grande piacere aver scritto un brano assieme a degli artisti che hanno segnato la storia della musica mondiale. Presentarlo con loro, dal vivo in teatri prestigiosi è un vero onore. Vale la pena non ha confini e contiene uno slogan universale e di speranza, dedicato a tutti.

Con queste parole Jorge Coulón, leader della band sudamericana, racconta il progetto: “Vale la pena credere nelle persone. Dobbiamo costruire una società basata sulla fiducia e sull’affetto. Speriamo”.

Calendario:

13 marzo SALSOMAGGIORE TERME @Teatro Nuovo

14 marzo FIRENZE @Tuscany Hall

15 marzo BOLOGNA @Teatro Duse

17 marzo ROMA @Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli)

18 marzo CARPI @Teatro Comunale