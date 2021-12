Il "Virus" di Noyz Narcos arriva ad inizio 2022

Dopo il trailer sui social e dopo la prima di un documentario in streaming Noyz Narcos conferma il ritorno con un nuovo album. Come da indiscrezioni e indizi, si intitolerà "Virus" e uscirà il 14 gennaio per Thaurus/Believe, è preordinabile da oggi e uscirà in diverse versioni: in vinile e musicassetta (entrambi con Intro & Bonus Track), doppio Vinile Bianco, Doppio Vinile “Acid” autografato e diverse versioni CD.

Racconta il rapper:

“La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte dell'organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo è una minaccia per chiunque la ascolti. Ma soprattutto per me.

Nei giorni scorsi è stato presentato il documentario “Dope Boys Alphabet” di Marco Proserpio (qua la recensione), disponibile on demand su Live Now che in un’ora e mezza ripercorre la storia di Noyz Narcos, anche con alcune anticipazioni di featuring dell'album: Night Skinny, Sine, Ketama, Coez, Franco 126 e altri.

L'artista romano, in realtà, non è mai del tutto scomparso dopo l'uscita di "Enemy" nel 2018. L'ultima traccia su cui ha rappato è "Ghigliottina", tratta da "Flop", il nuovo album di Salmo, e si tratta di una delle migliori canzoni del progetto.