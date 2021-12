Le 10 migliori canzoni rock dell'anno per Loudwire

Come altre testate anche Loudwire, webzine statunitense specializzata in hard rock e metal, attiva dal 2011, ha espresso le proprie preferenze quanto alle migliori canzoni dell'anno. Qui sotto vi riportiamo la loro Top Ten, segnalandovi in quarta posizione niente meno che la presenza dei 'nostri' Maneskin, il cui successo è sempre più internazionale e il 2021 per loro un anno sempre più magico.

10 - Sleep Token – "Alkaline"

9 – Evanescence - "Better Without You"

8 - Dirty Honey - "California Dreamin’"

7 - Ayron Jones - “Mercy”

6 - Guns N' Roses - “Hard Skool”

5 - Greta Van Fleet - “Heat Above”

4 – Maneskin - "Zitti e Buoni"

3 – Turnstile – "Holiday"

2 - Pretty Reckless - “Only Love Can Save Me Now”

1 - Limp Bizkit - "Dad Vibes"