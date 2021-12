Povia è positivo al Covid

Povia positivo al Covid: lo riporta il sito Genova24, raccontando che il cantante avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione contro il green pass nella città ligure ma ha disertato mandando un messaggio agli organizzatori: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, sarebbe stato il messaggio del cantante, a cui ha fatto eco quello degli organizzatori “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli”.

Recentemente il cantante è diventato paladino contro il green pass e ha assunto posizioni critiche contro i vaccini, sostenendo le argomentazioni (false) del movimento. Recentemente ha dichiarato all'ADNKronos che "Vaccinato o non, ti contagi lo stesso, contagi gli altri e finisci pure in terapia intensiva" (è scientficamente provato il vaccino invece riduce enormemente le possibilità di infezione, di contagio e di finire in terapia intensiva).

Povia è noto per varie polemiche, tra cui quelle che lo hanno portate a ripetute accuse di omofobia, culminate nella sua campagna contro il DDL Zan. Il cantante si presentò a Sanremo nel 2009, "Luca era gay" canzone che raccontava una "guarigione" dall'omosessualità - che al tempo venne mirabilmente presa in giro da Elio e le Storie Tese.

Sempre a proposito di Sarnremo, vinto nel 2006, Povia ha sostenuto di non essersi candidato per l'edizione 2021: "Sono anni che non mi presento, ci tengo a dirlo".