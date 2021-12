Maneskin: "Per sempre grati a X Factor"

Il palco del Forum è gioia e dolore per i Maneskin: nel 2017 arrivarono alla finale di X Factor da stra-favoriti, ma vennero beffato dal tenore Lorenzo Licitra, premiato dal televoto di chi vedeva i concorrenti per la prima volta. Come sempre la finale va anche in chiaro e cambiano gli umori del pubblico, rispetto alle puntate viste solo dagli abbonati. È successo anche quest'anno, più in piccolo, con Baltimora che ha vinto a sorpresa su gIANMARIA.

Ma i Maneskin non sembrano servare rancore: sono tornati al Forum per la finale dell'edizione 2021 da trionfatori. Dopo hanno pure ringraziato il talent sui social - rigorosamente in inglese e con doverosa menzione del brand che li ha vestiti: "It's been a while. Forever Grateful"

Si sono rifatti, i Maneskin: vittoria al Fetsival di Sanremo, ad Eurovision Song Contest 2021, concerti negli states. Alla band è stato concesso di aprire lo show "Beggin'", la cover dei Four Seasons che il quartetto suonò per la prima volta proprio durante una delle puntate di "X Factor", quattro anni fa. Ecco il video (immagini concesse da Sky):

Nel frattempo, X Factor ha diffuso anche il video della seconda performance, un medley con "Zitti e buoni", "I wanna be your slave" e "Mammamia"

