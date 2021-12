X Factor 2021, vince Baltimora

X Factor 2021 giunge a conclusione questa sera, 9 dicembre, con la finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) e trasmessa dalle ore 21.15 su Sky, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. A contendersi la vittoria della quindicesima edizione del talent sono i quattro concorrenti rimasti in gara, uno per ogni giudice: Baltimora per la squadra di Hell Raton, Bengala Fire per Manuel Agnelli, Fellow per Mika e gIANMARIA per Emma. Il compito di proclamare il vincitore è affidato al conduttore Ludovico Tersigni.

La serata, con ospiti i Måneskin e i Coldplay, è divisa in tre manche: al termine delle prime due i concorrenti meno votati dal pubblico dovranno abbandonare la gara, mentre nello scontro a due dell’ultima sfida il più votato sarà il vincitore di X Factor 2021.

Ad aprire la finale è proprio la formazione capitolina, lanciata nel 2017 da X Factor dove si è classificata seconda dietro Lorenzo Licitra. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno dato il via allo show eseguendo la loro cover di “Beggin’” dei Four Seasons - che il quartetto suonò per la prima volta proprio durante una delle puntate del talent. Seguiremo qua lo svolgimento della serata, le canzoni e gli eliminati, fino al vincitore finale.

Prima manche, i duetti: eliminato Fellow

La prima manche si sviluppa con i duetti, con protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice. Ad aprire la sfida è Fellow, che si esibisce sulle note di “Underwater” del suo artista preferito Mika, duettando proprio con lui, suo giudice. È poi il turno di Baltimora che, accompagnato da Hell Raton alla batteria, esegue una cover di “Otherside”, uno dei brani più noti, iconici e generazionali dei Red Hot Chili Peppers. Emma e gIANMARIA, invece, propongono “Sulla nostra relazione”, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi, mentre Manuel Agnelli affianca i suoi Bengala Fire per la loro esecuzione di “In between days”, primo estratto dal sesto – epocale – disco dei Cure “The head on the door” del 1985.

In attesa di scoprire il primo eliminato della puntata conclusiva di X Factor, è il turno degli ospiti internazionali della serata, i Coldplay, ad animare la serata. Sul palco del Forum di Assago di Milano Chris Martin e soci suonano dal vivo due brani estratti dal loro ultimo disco, "Higher power" e "My universe". A seguire, si scopre che il televoto non ha apprezzato Fellow, che è il primo eliminato della finale.

Seconda manche, "best of": escono i Bengala Fire

Con i Bengala Fire di Manuel Agnelli ha inizio la seconda manche, quella dei "best of", che vede i concorrenti ancora in gara sfidarsi con un medley delle cover presentate durante queste settimane. Il gruppo della squadra del leader degli Afterhours porta sul palco un mash up tra “Sunny afternoon” dei Kinks e “Chelsea dagger” dei Fratellis, “Making plans for Nigel” degli XTC e “Girls & boys” dei Blur. È quindi poi il turno di gIANMARIA, con un "best of" che unisce “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP, prima della performance di Baltimora e del suo medley composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning table” di Adele.

Prima di conoscere il secondo concorrente costretto ad abbandonare la gara, i Maneskin fanno ritorno in scena per un medley di tre loro brani, "I wanna be your slave", "Zitti e buoni" e "Mammamia". Al termine della performance del quartetto romano, Ludovico Tersigni annuncia che i Bengala Fire sono i secondi finalisti della serata a dover uscire. I superfinalisti sono quindi gIANMARIA e Baltimora.

La finale: vince Baltimora

L’ultima manche, la Finale, è dedicata ai brani originali dei due cantanti ancora in gioco: inizia Baltimora con gli inediti “Altro” e “Baltimora”, prima di lasciare la scena a gIANMARIA, che esegue le sue “I suicidi” e "Senza saliva”. Dopo aver rivisto in video i momenti salienti del percorso dei due superfinalisti all'interno del programma, è il momento di scoprire il vincitore della quindicesima edizione del talent: è Baltimora a vincere X Factor 2021.