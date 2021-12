Claudio Baglioni festeggia con qualche mese di ritardo i suoi 70 anni con “Uà - Uomo di Varietà”, in onda su Canale 5: questa sera, 11 dicembre, la seconda puntata, dopo il non esaltante esordio della prima in termini di ascolti (14% di share). In termini di ospiti è tutta un'altra storia, con un parterre de roi ancora più ricco.

Questa sera saranno infatti presenti Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Rosario Fiorello Claudia Gerini, Monica Guerritore, Pino Insegno, Achille Lauro, Luca & Paolo, Milena Mancini, Vinicio Marchioni, Gianni Morandi, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Panariello, Pio & Amedeo, Vittoria Puccini, Raf, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Paola Turci, Antonello Venditti e Zucchero.



Il tutto in un palco di 1.000 metri quadrati - illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione - insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Il terzo e ultimo appuntamento andrà in onda sabato 18 dicembre