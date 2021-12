Lil’ Wayne accusato di minacce da una sua guardia del corpo

Lil’ Wayne sarebbe oggetto di indagine da parte del dipartimento di polizia di Los Angeles dopo un fatto avvenuto nelle ultime ore presso l’abitazione del rapper a Hidden Hills, lussuoso sobborgo nel quadrante nord-occidentale di Los Angeles: a riferirlo è TMZ, che cita fonti interne alle autorità.

Secondo una prima ricostruzione, il cantante avrebbe avuto un diverbio con uno dei suoi collaboratori, una guardia del corpo, accusata dallo stesso Dwayne Michael Carter Jr. - questo il nome all’anagrafe dell’artista, nato a New Orleans nel 1982 - di aver scattato fotografie di nascosto per venderle ai media: il bodyguard, invece di lasciare immediatamente l’abitazione come intimatogli dal suo stesso datore di lavoro, avrebbe fatto una sosta in uno dei bagni della villa, facendo arrabbiare ancora di più Wayne, che - esasperato - gli avrebbe puntato contro un fucile d’assalto automatico AR-15.

Benché l’entourage del rapper non abbia ancora commentato ufficialmente l’accaduto, fonti a lui vicine - consultate sempre da TMZ - hanno negato l’accaduto, sostenendo che la voce di “Rebirth”, nonostante i numerosi precedenti giudiziari, due dei quali (risalenti rispettivamente al 2009 e al 2020) per possesso illegale di armi da fuoco, non custodisca pistole o fucili presso la propria residenza.

Le indagini pare siano comunque partite in salita: immediatamente dopo la denuncia del bodyguard, una pattuglia della polizia di Los Angeles si è recato presso l’abitazione dove si sarebbe verificato il fatto, senza però trovare il padrone di casa. La presunta parte offesa, che - secondo i rilievi delle autorità - non mostrava segni di violenza sul proprio corpo nelle ore successive al fatto, parrebbe non intenzionata a presentare istanze in sede legale nei confronti del cantante.