Chi è Highsnob, il rapper in gara a Sanremo 2022

Poco noto al pubblico mainstream, Highsnob non è sconosciuto ai seguaci della scena rap italiana. Classe 1986, Michele Matera - questo il suo nome del rapper, nato ad Avellino ma cresciuto a La Spezia - cominciò a farsi notare come membro del duo Bushwaka, composto insieme a Samuel Heron: a lanciarli fu Fedez, ma il progetto si sciolse presto e il sodalizio lasciò posto alle liti. Quella tra Highsnob e Fedez, relativa a questioni contrattuali, finì pure nelle aule dei tribunali.

C'è molta vita vissuta, nei dischi di Highsnob. Molti dei suoi pezzi, da "Malandrino" ("Sono un malandrino, sono un malandrino, se non vuoi avere guai, fra, non starmi vicino") a "Fisher Price" ("Ho fatto pure la galera / Però ne sono uscito contento"), sono autobiografici. Nelle interviste concesse in questi anni il rapper ha parlato senza giri di parole del suo passato difficile, segnato da stupefacenti e carcere ("Per sbagli che si fanno, non soffermiamoci su queste cose”, disse in un’intervista"). Nel 2018, presentando il suo disco "Bipopular", rivelò di soffrire di disturbi bipolari:

Da qui una serie di problemi, la droga, il gioco, le denunce. Però adesso sono in cura, è il primo periodo in cui sto davvero bene. Mi alleno, seguo un gruppo per il gioco d’azzardo, sono sereno.

Highsnob ha all'attivo un altro album da solista, oltre a "Bipopular": "Yang" è uscito nel 2020. Tra i brani di maggiore successo sulle piattaforme ci sono "23 coltellate" (oltre 20 milioni di streams su Spotify) e "Harley Quinn" (oltre 17 milioni di ascolti).

All'Ariston duetterà con Hu, vero nome Federica Ferracuti, classe 1993, vista l'anno scorso in gara a Sanremo Giovani.