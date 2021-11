Oliver Onions: una petizione per mandarli ospiti a Sanremo?

Al termine di questa chiacchierata con Guido e Maurizio De Angelis ho auspicato, così en passant, che venissero invitati come ospiti al prossimo Festival di Sanremo. E' stata una considerazione spontanea, sulla quale però ho poi cominciato a ragionare, come se fossi tornato ai tempi in cui di mestiere facevo il discografico. E la proposta si è articolata in questa maniera: nell'album "Future memorabilia", uscito di recente, i De Angelis rivisitano i brani più celebri pubblicati a nome Oliver Onions. Fra questi c'è il celeberrimo "Coro dei pompieri", eseguito in una scena del film "Altrimenti ci arrabbiamo", del 1974, con la coppia Bud Spencer-Terence Hill.

Nel disco, il brano è reinterpretato con la partecipazione di Elio e le Storie Tese:

Ecco, ho pensato che gli Oliver Onions potrebbero andare al Festival per presentare "Il coro dei pompieri" insieme a Elio e le Storie Tese, avendo come ospite speciale anche Terence Hill (Massimo Girotti), volto celeberrimo di Rai Uno per l'interpretazione di Don Matteo nella serie televisiva.

Gli ingredienti ci sono tutti: gli anni Settanta, che ad Amadeus sono cari; la celebrazione di una reunion, quella degli Oliver Onions, dopo più di quarant'anni; la presenza speciale di un attore-feticcio di Rai Uno; e già che ci siamo anche un tributo a Bud Spencer, scomparso poco più di cinque anni fa.

Bene, se io fossi il promoter, o il discografico, o l'ufficio stampa, degli Oliver Onions, da Amadeus ci andrei, a portargli la proposta. E se fossi Amadeus, l'accoglierei. E se fossi un frequentatore di social lancerei una petizione per sostenerla. Se qualcuno vuole farlo, gli cedo volentieri l'onere e l'onore.

Franco Zanetti